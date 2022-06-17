2022/06/17 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجدت دراسة طويلة الأمد، شملت 500 ألف مشارك، أن من يفرطون في تناول السمك أكثر عرضة بنسبة 22% للإصابة بسرطان الجلد.ويعتمد أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم على الأسماك في صلب نظامهم الغذائي إذ تعتبر مصدرا غنيا بالبروتينات والدهون الصحية.لكن الدراسة الجديدة كشفت أن الأشخاص الذين يتناولون أسماكا أكثر مما […]

ظهرت المقالة الإفراط في تناول السمك وسرطان الجلد..



دراسة تثير القلق أولاً على ايرث نيوز.

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