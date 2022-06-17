إيران في الثلاجة فيما يقلب بايدن صفحة السعودية

2022/06/17 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأولى إلى الشرق الأوسط، التي ستشمل إسرائيل والسعودية منتصف الشهر المقبل، تؤسس لصفحة جديدة بين الإدارة الأميركية ودول الخليج، سينعكس نطاقها على الصعيدين الدفاعي والاقتصادي.

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