2022/06/17 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تطلق التعيينات بصفة عقد وراتب 300 الف (وثيقة)

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