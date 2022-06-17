ميزة جديدة في تطبيق Snapchat مقابل نحو 5 دولارات شهريا

2022/06/17 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يختبر تطبيق Snapchat "سناب شات" خدمة اشتراكات جديدة باسم +Snapchat، تقدم أخبارًا ومحتوى حصريًا بمقابل مادي، حسبما أكد متحدث باسم الشركة.

وكان مطور للتطبيقات يدعى أليساندرو بالوتزي، كشف أمس في تغريدة عن أسعار الخدمة الجديدة التي تتم تجربتها داخل الشركة حاليًا.

وأغلق سهم سناب شات أمس "SNAP" عند انخفاض بنسبة 7.42% وفقد نحو 75% من قيمته منذ بداية العام مع موجة بيعية لأسهم شركات التكنولوجية وتوقعات متواضعة لنتائج الأعمال.

وبلغت إيرادات الربع الأول لسناب شات 1.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 38% عن نفس الفترة من العام السابق.



كما نما عدد المشتركين النشطين يوميًا بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 332 مليونًا.

وتبلغ ثروتا المؤسسين لسناب شات، إيفان شبيغل وبوبي ميرفي، 3 مليارات دولار و2.8 مليار دولار على التوالي، بحسب تقديرات فوربس اللحظية.

وتبدأ الاشتراكات المقترحة بسعر 4.59 يورو (4.83 دولار) شهريًا، حسبما نقل بالوتزي.

وسيبلغ سعر الاشتراك السنوي المقترح 45.99 يورو (48.4 دولار) شهريًا.

ولدى كل من فيسبوك وتيك توك خدمات مماثلة تمنح مشتركيها إمكانية الوصول إلى محتوى حصري بشكل مسبق مقارنة بالمشتركين المجانيين، كما يقدم يوتيوب خدمة مماثلة لعرض الفيديوهات من دون إعلانات تجارية.

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