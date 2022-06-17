انخفاض طفيف بإصابات الجائحة في العراق- عاجل

2022/06/17 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 177 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 12037".

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