ضبط حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر

2022/06/17 | 16:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط (6) حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إنها” تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال الاعتماد على مصادرها الخاصة وتدقيق المنفيست للحاويات المتأخرة والحاويات المخفية بالتعاون والتنسيق مع مركز الكمرك […]

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