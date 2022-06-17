أردوغان يكشف موعد وصول محمد بن سلمان إلى تركيا ويتحدث عن

2022/06/17 | 16:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور تركيا الأربعاء، وأشار إلى أنه سيقيم معه تطور العلاقات بين البلدين

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