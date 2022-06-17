نقابة المحامين العراقيين تجري تغييرات بخصوص منح الصلاحية

2022/06/17 | 16:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس نقابة المحامين العراقيين يقرر تغيير آليات منح الصلاحيّة ويضيف صلاحيّتين مختلفتين طبقًا لنصوص القانون أولا: قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين، بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/ ٦ / ٢٠٢٢، تغيير آليات منح الصلاحية وطرق توسيعها، وذلك استنادًا لأحكام المواد ( ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١ ) من قانون المحاماة العراقي، رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل النافذ، و […]

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