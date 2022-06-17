كورونا في العراق.. تراجع بالإصابات اليومية وتسجيل حالة وفاة واحدة

2022/06/17 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الجمعة، انخفاضاً بإصابات فيروس كورونا

خلال آخر 24 ساعة.

ووفقاً للموقف الوبائي الذي تنشره

وكالة نون الخبرية، في أدناه، فأن

"الإصابات الجديدة بلغت 339 مع تسجيل حالة

وفا

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