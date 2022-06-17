المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الرابع عشر

2022/06/17 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

أ- الغرب وشريعة الغاب

تسعى الدول الغربية وتخطط باستمرار

للسيطرة على دول العالم والدفاع عن

مصالحها العنصرية والاستعمارية ولو

باستعمال القوة العسكرية الغاشمة

وتسخير جميع ألادوا

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