2022/06/17 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة أن الوزارة على علم بالتقارير التي تحدثت عن أن مرتزقة فاغنر الروسية حلت محل القوات الفرنسية التي انسحبت من قاعدة عسكرية في بلدة ميناكا، شمال شرق مالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن قلقة بشأن انتشار مرتزقة فاغنر الروسية في مالي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن قلقة بشأن انتشار مرتزقة فاغنر الروسية في مالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).