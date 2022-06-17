2022/06/17 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حادث حريق اندلع داخل خمسة محالّ متنوعة النشاط التجاري ضمن بناية الخيام في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد.واضافت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى باقي المحالّ التجارية الملاصقة وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية […]

ظهرت المقالة الدفاع المدني يخمد حريقاً في بناية الخيام وسط بغداد.



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