2022/06/17 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن “عهد أحادية القطب انتهت”، وإن “هيمنة الغرب في العالم الاقتصادي لم تعد شيئاً مستقراً”، مشيراً إلى أن “الغرب فشل في سوريا وليبيا والعراق ويوغسلافيا”.وأشار بوتين إلى أن “الأمور لن تعود إلى النحو المعتاد في السياسة العالمية”، متهماً الولايات […]

ظهرت المقالة بوتين عن مراكز القوة: عهد أحادية القطب انتهت..



ويصوب نحو العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين عن مراكز القوة: عهد أحادية القطب انتهت.. ويصوب نحو العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين عن مراكز القوة: عهد أحادية القطب انتهت.. ويصوب نحو العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).