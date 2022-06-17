الإقليم يتجه نحو تأسيس شركتين للنفط.. خطوة قد تشعل الصراع بين بغداد وأربيل

2022/06/17 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال متحدث باسم حكومة كردستان اليوم الجمعة إن حكومة الإقليم تعمل على تأسيس شركتين للنفط، في أحدث خطوة في المعركة بين أربيل وبغداد للسيطرة على قطاع النفط في الإقليم.وبحسب رويترز، ستكون الشركة الأولى (كروك) مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية (كومو) على تصدير وتسويق الخام من الإقليم.وذكر المتحدث في بيان […]

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خطوة قد تشعل الصراع بين بغداد وأربيل أولاً على ايرث نيوز.

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