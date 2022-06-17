5 أصدقاء يلتقطون صورة لهم كل 5 سنوات منذ 40 عامًا.. كيف بدوا عام 2022؟

2022/06/17 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع خمسة أصدقاء كل خمس سنوات منذ أربعة عقود لالتقاط صورة تقليدية لهم بنفس الوضعية والمكان، عند بحيرة في كاليفورنيا، وقد نشروا الآن أحدث صورة لهم، التقطت عام 2022.

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