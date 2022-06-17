2022/06/17 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي بالشمال والوسط والساحل والجنوب، 10 عمليات اجتياز الحدود البحرية التونسي خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأكد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي، في بيان اليوم الجمعة، إنقاذ 77 مهاجراً غير شرعي من الغرق.وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

ظهرت المقالة 77 مهاجرا ينجون من الغرق بسواحل تونس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (77 مهاجرا ينجون من الغرق بسواحل تونس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (77 مهاجرا ينجون من الغرق بسواحل تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).