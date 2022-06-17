تشكيل لجنة عاجلة في

2022/06/17 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في اغتيالات ثاني اكبر مدن ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "قضاء المقدادية( 45 كم شمال شرق بعقوبة) شهد خلال 3 ايام تسجيل حالتي اغتيال غامضة لشابين من قبل مجهولين"، لافتاً الى ان "ظروف الاغتيال متشابهه من ناحية التنفيذ".

واضاف، ان "اوامر عليا صدرت بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الاغتيالات التي اثارت قلق الرأي العام في ثاني اكبر مدن ديالى خاصة وان المدينة تعيش استقرار امني نسبي منذ اشهر دون اي خروقات داخلية".

واشار الى انه "لا يعرف اذا ما كانت الاغتيالات بدوافع ارهابية او جنائية لكن غموضها دفع الى حالة من القلق في الايام الاخيرة".

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