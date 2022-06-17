تحذير سياسي من ركوب موجات الاحتجاجات الجنوبية وضرب الخصوم

2022/06/17 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر الخبير بالشأن السياسي العراقي فاضل الفتلاوي، الجمعة، من استمرار تصاعد الاحتجاجات في جنوب العراق، مبينا ان بعض القوى السياسية تحاول ركوب تلك الاحتجاجات وضرب قوى منافسة لها في ذي قار.

وقال الفتلاوي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إنه "لا يخفى على أحد وجود مطالب واحتياجات محقة لشريحة الشباب، وما تشهده محافظة ذي قار منذ أيام من تظاهرات واحتجاجات مطلبية لتوفير فرص عمل، وبعضها اعتراضاً على عدم شمول شرائح من المتعاقدين بقانون الأمن الغذائي الذي أقره البرلمان مطلع الشهر الحالي، مثل مطالب خدمية وواجبات على الحكومة؛ لكن لا يمكن أن نبعد فكرة وجود مخاوف من أن هناك من سيحاول استثمار هذه الاحتجاجات لصالحه سياسياً، في ظروف أزمة خانقة كهذه التي يمر بها العراق اليوم".

ويؤكد الفتلاوي أن "هنالك من يريد الضغط على التيار الصدري من خلال محافظ ذي قار محمد هادي، المحسوب على التيار الصدري، لتحميله مسؤولية ما يحصل في المحافظة ذات الثقل الكبير في الجنوب العراقي، وقد يدخل على خط هذه الاحتجاجات لتغذيتها".

ويتابع: "هنالك من يريد أن يضغط محلياً داخل المحافظة أيضاً، قبل وصول أموال صندوق إعمار الناصرية المخصصة لها هذا العام، وهنالك من يريد أن يحصل على مكاسب سياسية داخلية أيضاً".

وأوضح أن "التظاهرات بدأت بإغلاق المحتجين مقار ومكاتب شركات نفطية ومحطات لتوليد الكهرباء، وصولاً إلى إغلاق الدوائر، لكن حين تابعنا التطورات، لم نجد فيها أياً من الذين كانوا يقودون الاحتجاجات في الشارع خلال التظاهرات العفوية التي انطلقت في الربع الأخير من عام 2019".

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مدينة الناصرية، العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي العراق، تبعد 350 كيلومتراً عن بغداد، تظاهرات واحتجاجات يشارك فيها المئات من المواطنين، غالبيتهم من الشباب ومن شرائح مختلفة تطالب بفرص عمل ووظائف.

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