تناص فلسفي - علي محمد اليوسف

2022/06/17 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف 1.



المطلق والنسبي يربط ارسطو 384 – 322 ق.م بين المطلق (الله) والنسبي (الانسان) بما فيه من جزء الهي هو العقل وذلك عن طريق التماس.



بمعنى موجودات الطبيعة تتخذ من الله غاية لها في حياتها.



فتعشقه وعشقها له هو الذي يدفعها الى التحرك نحوه او التشبه به .



1 لو نحن تحرينا التناص الفلسفي بين ارسطو , اسبينوزا, وفيورباخ حول اشكالية المطلق والنسبي فلسفيا وليس فيزيائيا لوجدناه في المشتركات المتداخلة التا ......





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