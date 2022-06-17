فلسفة الوسطية والنصفية (في فكري الفيلسوفين جبران خليل ومالك بن نبي ) - ليلى تباّني

2022/06/17 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_تباّني جبران نصف الحكمة ونصفها مالك ...و كأنّي به يقول: ثق يا مالك أنني سأرحل وأنت بقيتي في الجزائر .الحق يحتاج إلى رجلين: رجل ينطق به ورجل يفهمه.



و كأن الرجلين تقاسما في الفهم والإدراك والتطبيق والتقييم مصنّفة بلوم في فهم النصفية والوسطية وشرحاها وأوصلاها بكل دقة ودلالة .....و كتباها في النهاية كي تتوارثها الأجيال ، لكنها لم تفهم ( الأجيال)أن ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القلب و قد كانا كلاه ......





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