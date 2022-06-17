2022/06/17 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، عن أن والدتها كانت تضربها وتعنفها عندما كانت صغيرة قبل أن تغادر المنزل في سن 18 عامًا، لمتابعة مهنة التمثيل، وتحدثت نجمThe Second Act ، البالغة من العمر 52 عامًا، بصراحة عن علاقتها المعقدة مع والدتها جوادالوبي رودريجيز، 76 عامًا، وكشفت أنها دخلت في نوبات جسدية مع نفسها، وأختيها ليزلي […]

ظهرت المقالة “جينيفر لوبيز” تروي تفاصيل تعرضها للتعنيف والضرب من قبل والدتها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“جينيفر لوبيز” تروي تفاصيل تعرضها للتعنيف والضرب من قبل والدتها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“جينيفر لوبيز” تروي تفاصيل تعرضها للتعنيف والضرب من قبل والدتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).