رياضية مبتورة الساق تخوض 104 ماراثونات في 104 أيام متواصلة.. إليك قصتها

2022/06/17 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيل المشاركة في ماراثون يوميًا لمدة 104 أيام متواصلة.في وقت سابق هذا العام، أنجزت الرياضية مبتورة الساق جاكي هانت-برويرسما ذلك، لتحقق بإنجازها المذهل رقمًا قياسيًا عالميًا غير رسمي للنساء.

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