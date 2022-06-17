اللبنانيون لا يستطيعون إلى الحج سبيلا.. إجراء سعودي وأسباب أخرى

2022/06/17 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحلم اللبنانية وضحة رضوان، منذ سنوات، بأداء فريضة الحج، فقد رفض طلبها مرارا ومع ذلك استمرت في ادخار المال على أمل أن يأتي اليوم الذي تحقق فيه ما تصبو إليه، إلى أن تبدد كل شيء، بعدما علمت كم أصبح الأمر مكلفاً في ظل الوضع الذي يمر به لبنان، وبسبب رفع قيمة الرسوم المفروضة في السعودية.

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