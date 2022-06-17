الصحة العراقية تعلق على ارتفاع الإصابات بالجائحة

2022/06/17 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "فيروس كورونا لم ينتهي في العراق، ونحن نسجل إصابات بشكل يومي منذ فترة طويلة، وانخفاض الإصابات خلال الفترة الماضية لا يعني انتهاء الوباء".

وأكدت أن "الارتفاع في الإصابات اليومية، دليل على استمرار وجود الفيروس وزيادته كما حصل في كثير من دول العالم".

وشددت فلاح انه "على كافة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال لبس الكمامة وتعقيم الايدين، كما ان المواطنين مطالبين بالإسراع نحو اخذ اللقاحات المخصصة ضد فيروس كورونا، فالحماية من هذا الوباء يكون من خلال الإجراءات الوقائية واخذ اللقاح".

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