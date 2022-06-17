دراسة: نقص فيتامين (د) يؤدي إلى تدهور الدماغ

2022/06/17 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة حديثة، أجراها علماء على الدماغ، عن أن نقصا حادا في فيتامين معين، قد يؤدي إلى تدهوره، رابطين بين ذلك والخرف.

جاء ذلك بحسب دراسة قادتها جامعة أستراليا، على فيتامين (د)، ما دفع الباحثين إلى التحذير من خطورة نقص هذا الفيتامين في جسم الإنسان.

وأكدت نتائج الدراسة التي نشرها موقع "sciencedaily" المتخصص بأخبار الصحة والعلوم، أهمية الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين (د) لحماية الدماغ من التدهور المعرفي.

ووجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) مرتبطة بانخفاض حجم المخ، وزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

ولدى بعض الناس، يمكن منع ما يصل إلى 17% من حالات الخرف عن طريق زيادة مستويات فيتامين (د) إلى المعدل الطبيعي في عموم السكان.

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