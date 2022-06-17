تحذيرات من وجود قنابل عنقودية أمريكية على الحدود بين الانبار وكربلاء

2022/06/17 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..حذر مدير ناحية النخيب بمحافظة الانبار صبري الدليمي ، اليوم الجمعة، من وجود كميات كبيرة من القنابل العنقودية الامريكية في مناطق صحراء ناحية النخيب الواقعة بين محافظتي الانبار وكربلاء المقدسة.وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “صحراء ناحية النخيب بين محافظتي الانبار وكربلاء المقدسة مازالت تحوي على قنابل عنقودية […]

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