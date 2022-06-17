مايكروسوفت تصحح ثغرة ويندوز

2022/06/17 | 18:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدرت شركة مايكروسوفت التحديثات الأمنية الجديدة لنظام ويندوز لشهر يونيو 2022 التي تصحح ثغرة أمنية خطيرة في نظام التشغيل تعرف باسم Follina ويتم استغلالها بنشاط في الهجمات المستمرة.وقالت الشركة: توصي مايكروسوفت بشدة العملاء بتثبيت التحديثات للحماية الكاملة من الثغرة الأمنية.ولا يحتاج العملاء الذين تم إعداد أنظمتهم لتلقي التحديثات التلقائية إلى اتخاذ […]

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