أمريكا تجيز لقاحاً ضد كورونا للأطفال بعمر 6 أشهر

2022/06/17 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاحي “فايزر” و”موديرنا” لمكافحة كورونا للأطفال الصغار.وسُمح بالاستخدام الطارئ للقاح “موديرنا”، بجرعتين، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وللقاح “فايزر” بثلاث جرعات لمن تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.وتشكل هذه الفئة العمرية آخر فئة لم تتلق حتى الآن اللقاح […]

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