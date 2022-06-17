ميسان.. القبض على 34 مطلوباً بتهم مختلفة وضبط أسلحة

2022/06/17 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واعأعلنت قيادة الشرطة في محافظة ميسان ، اليوم الجمعة ، القاء القبض على (34) مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة بينهم متهمون بالإرهاب فضلاً عن ضبط أسلحة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم إلقاء القبض على 34 متهماً بتهم مختلفة ، بينها تهم بالإرهاب"، مشيراً إلى "ضبط 11 بندقية من نوع كلاشينكوف، وبندقتي صيد، إضافة إلى سلاح ،BKC عدد (3) وبندقية GC". وأضاف البيان، أن "عمليات القبض على المطلوبين وضبط الاسلحة جرت في غضون 24 ساعة الماضية خلال ممارسات امنية نفذتها مفارز الشرطة من مديريات الأقسام التحقيقية بمختلف قواطع المسؤولية، باشتراك افواج طوارئ الشرطة والأجهزة الاستخبارية" لافتاً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كافة ، وتوقيفهم أُصولياً وإحالة الأسلحة الى الجهات المختصة".

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