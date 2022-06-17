لاول مرة منذ 2003.. محافظة عراقية تنجو من

2022/06/17 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، اليوم الجمعة، عدم تسجيل اي حرائق في حقول الحنطة داخل ديالى لاول مرة منذ 19 سنة.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حقول الحنطة بعد 2003 كانت هدفا مباشرا للجماعات المتطرفة بمختلف عناوينها لتحقيق اهداف متعددة منها فرض الاتاوات او الضغط النفسي او الانتقام من اهالي قرى وقصبات ترفض فكرهم الضال"، مؤكدا أنه "خلال السنوات الماضية تعرض العشرات من الفلاحين الى خسائر جسيمة بسبب حرائق الحنطة".

وأضاف أن "الحشد الشعبي تدخل بشكل مباشر في ملف حماية حقول الحنطة ضمن قواطع مسؤوليته بديالى ونشر بشكل مبكر المئات من مقاتليه لتأمين حقول الحنطة ضمن قواطع شمال وشمال شرق وشرق ديالى رغم انها كانت اقل من الموسم الماضي بنسبة تصل الى 60%".

وأشار إلى "عدم تسجيل اي حريق خلال موسم الحصاد وتم تأمين نقل آلاف الاطنان الى مخازن التسويق الحكومية"، لافتا الى أن "ماتحقق جاء لتأمين قوت الاف الاسر التي تعتمد على تسويق الحنطة لكسب قوتها".

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