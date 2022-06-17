توقف خط نقل كهرباء الشطرة عن العمل

2022/06/17 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر في مديرية كهرباء الناصرية، اليوم الجمعة، بخروج خط KV132 (الشطرة- الرفاعي) عن الخدمة وبين سبب ذلك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "خط (الشطرة- الرفاعي) توقف و سيقلل من ساعات التجهيز".

وبين أن "فرق الصيانة باشرت عملها لاعادته للخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأوضح أن "سبب خروج الخط عن الخدمة هو بسبب عارض فني سبب اشتعال النيران مما اجبر الفنيين على اطفاء الخط وايقافه عن العمل".

وأضاف: "لانعرف ان كان الحادث بفعل فاعل ام لا، هذا يعود للتحقيقات".

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