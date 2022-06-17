2022/06/17 | 18:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، خروج خط KV132 (الشطرة- الرفاعي) عن الخدمة الكهربائية.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “توقف خط (الشطرة- الرفاعي) سيقلل من ساعات التجهيز ، وان فرق الصيانة باشرت عملها لاعادته للخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة”، مشيرا ان “سبب خروج الخط عن الخدمة هو بسبب عارض فني سبب اشتعال النيران […]

ظهرت المقالة الكهرباء..



خروج خط KV132 (الشطرة- الرفاعي) عن الخدمة أولاً على ايرث نيوز.

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