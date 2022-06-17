اقتصادي يطرح 8 حلول لإيجاد موارد إضافية خارج الإطار الريعي

2022/06/17 | 18:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، ركيزتين ضامنتين للاستثمار والإنتاج التشغيلي، فيما طرح 8 حلول لإيجاد موارد إضافية خارج الإطار الريعي.وقال صالح، إن “التشغيل الحكومي أمسى مستولياً على الرافعة المالية للدولة من دون إنتاجية فعلية تذكر، وبلغ حد الخطر، على الرغم من إيجابية التطلع إلى التراكم المالي […]

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