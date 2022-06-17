لهذا السبب.. محتجون يغلقون أهم محطة وقود في كركوك “فيديو”

2022/06/17 | 18:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقدم عشرات المتظاهرين، اليوم الجمعة، على اغلاق محطة البلدية في محافظة كركوك.وذكر مراسل وكالة ايرث نيوز، ان “المتظاهرين اغلقوا محطة البلدية في محافطة كركوك، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وشح توزيعه، فيما هدد المواطنين بالتصعيد”.

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محتجون يغلقون أهم محطة وقود في كركوك “فيديو” أولاً على ايرث نيوز.

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