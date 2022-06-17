تحرش بفتيات في الابتدائية.. معلّم رياضة يواجه 32 تهمة بالاعتداء على أطفال

2022/06/17 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه معلّم رياضة سابق في مدينة سالم الأمريكية تهمة الاعتداء الجنسي على 10 من طالباته في المدرسة الابتدائية، إذ تقول شرطة المدينة إن دانيال هاكيم عمل في مدرسة سالتونستول بين عامي 2015 و 2018، ووجهوا له 32 تهمة بالاعتداء الجسيم على أطفال.

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