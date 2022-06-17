2022/06/17 | 19:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرفات كرم: كلما اتخذنا موقفا من جهة معينة قُصفنا | #المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TFZWVVfU9y4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرفات كرم: كلما اتخذنا موقفا من جهة معينة قُصفنا | #المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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