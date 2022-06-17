إصابات بحادث سير على طريق كركوك بغداد

2022/06/17 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع إصابات جراء حادث سير على طريق كركوك بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "ستة مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة بينهم اثنين بحالة حرجة جراء حادث سير على طريق كركوك-بغداد قرب منطقه جديدة الاغوات 30 كم شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف ان "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين لتلقي العلاج".

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