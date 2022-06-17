2022/06/17 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن النيابي السابق ايوب الربيعي، الجمعة، بان لجوء انقرة للمسيرات في العراق تطور خطير.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كل ذرائع انقرة في قصف اي هدف داخل العراق غير مبررة وهي تجاوز وانتهاك للسيادة الوطنية ولجوئها الى المسيرات في القصف تطور بالغ الخطورة قد ينزلق الى عواقب وخيمة تمس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيعي: لجوء انقرة للمسيرات في العراق تطور خطير وامامنا 3 خيارات للرد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيعي: لجوء انقرة للمسيرات في العراق تطور خطير وامامنا 3 خيارات للرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).