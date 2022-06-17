2022/06/17 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استكملت مباريات الحولة 36 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة 4 مباريات.وفاز القوة الجوي على نفط الوسط 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.وفي لقاءٍ ثانٍ، تغلب الكهرباء على نوروز بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب التاجي.وفي مواجهة ثالثة، فاز فريق القاسم على زاخو […]

ظهرت المقالة التعادل يغيب عن 4 مباريات..



تعرف على نتائج مواجهات الدوري الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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