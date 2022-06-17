ضبط 6 حاويات مخالفة للشروط في كمرك ام قصر الشمالي

2022/06/17 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط 6 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك ام قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقته ايرث نيوز، انه “تمكن كمرك ام قصر الشمالي من ضبط (6 ) حاويات محملة ( ادوية بشرية و اطارات مستعملة و دراجات نارية مستعملة و معدات زراعية مستعملة و ثرمستون و سقوف […]

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