الإمارات.. إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة في محطة

2022/06/17 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجمعة، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية، التي تتولى مسؤولية تشغيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عبر شركة نواة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

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