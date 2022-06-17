روسيا ترفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الصين

2022/06/17 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماتبعة – واعأعلنت شركة غازبروم الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، زيادة امداداتها من الغاز الطبيعي إلى الصين بنحو 67.5 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.وأشار رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر، في مؤتمر صحفي ، أنه "تم في الأشهر الخمسة من العام الحالي، زيادة الشركة من إمدادات غاز خط الأنابيب إلى الصين بنسبة 67.5 % مقارنة بالعام الماضي".

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