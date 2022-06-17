2022/06/17 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتي "موديرنا" و"فايز" للأطفال دون خمس سنوات ما يعني أنه بات بإمكان تطعيم جميع الأميركيين من الوباء قريبا، وفقا لبلومبرغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الصحية الأميركية تسمح باستخدام لقاحي "فايزر" و"موديرنا" للأطفال الصغار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الصحية الأميركية تسمح باستخدام لقاحي "فايزر" و"موديرنا" للأطفال الصغار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).