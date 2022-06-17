قصف تركي جديد يستهدف ناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك

2022/06/17 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_دهوك

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بتجدد القصف التركي على ناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القصف التركي استهدف قرية كيستة الواقعة بناحية كاني ماسي بقضاء العمادية بمحافظة دهوك".

وأضاف أن "القصف ادى لاصابات في صفوف المدنيين وهلع سكان القرية".

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