الإطار يرجح عودة التيار ويكشف عن مستجدات المباحثات مع غريمه التقليدي

2022/06/17 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، الجمعة، عن وجود مفاوضات سياسية بينه وبين التيار الصدري لاعادة النواب المستقيلين ضمن التيار الى البرلمان، مؤكدا ان التيار شريك أساس في العملية السياسية وإمكانية عودته الى العملية السياسية ما زالت قائمة.

وقال القيادي في الإطار كاظم الحيدري في حديث لـ(بغداد اليوم) انه " من الممكن ان يتراجع التيار الصدري عن قرار الاستقالة في الأيام المقبلة".

واضاف إن "هناك مساعاً من قوى سياسية لثني التيار عن قرار استقالة نوابه من البرلمان والعودة الى العملية السياسية من جديد لأن التيار شريك مهم في المشهد السياسي".

وتابع، أنه " انسحابات سابقة للتيار الصدري من العملية السياسية حصلت عدة مرات وتم التراجع عنها ", مشيراً الى أن "زعيم التيار مقتدى الصدر يبدو مصراً هذه المرة ولكن العودة والتراجع عن قرار الانسحاب غير مستحيل".

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