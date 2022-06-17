الكمارك تعلن ضبط 6 حاويات مخالفة للشروط والضوابط في أم قصر الشمالي

2022/06/17 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن ضبط 6 حاويات مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية في ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "كمرك ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط ( ٦ ) حاويات محملة ( ادوية بشرية و اطارات مستعملة و دراجات نارية مستعملة و معدات زراعية مستعملة و ثرمستون و سقوف ثانوية ) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية".

واضافت ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع هيئة المنافذ الحدودية و شرطة الكمارك و الجهات الساندة في الميناء".

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