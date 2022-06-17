القبض على داعشي خطير في ديالى

2022/06/17 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات: القبض على ارهابي خطير المسؤول عن عمليات نقل الدعم اللوجستي لعصابات داعش في ديالى المكنى ابو مريم ============= من خلال جمع المعلومات ومطابقتها، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد اخطر الارهابيين في محافظة ديالى المكنى (ابو مريم) المسؤول عن عمليات […]

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