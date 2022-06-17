2022/06/17 | 19:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استكملت مباريات الحولة 36 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة 4 مباريات.وفاز القوة الجوي على نفط الوسط بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.وفي لقاءٍ ثان تغلب الكهرباء على نوروز بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب التاجي.وفي مواجهة ثالثة، فاز فريق القاسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة انتصارات في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربعة انتصارات في دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).