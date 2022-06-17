قرصنوها وباعوا الوقود بنصف السعر.. عملية احتيال تكبد محطة أكثر من 13 ألف دولارًا دون علم المالك

2022/06/17 | 20:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قرابة 5 دولارات للغالون إلى نصف ذلك.اصطف السائقون في فرجينيا بيتش للحصول على صفقة لا تعوض على الوقود.تقول الشرطة إن المجرمين استخدموا جهازًا عن بعد لاختراق المضخات بعد ساعات العمل، بينما دفع المواطنون الذين كانوا يشترون الوقود ثمنه عبر تطبيق للنقود، كما قال أحد أفراد الشرطة.

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