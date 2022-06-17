الداخلية: القبض على إرهابي خطير بديالى مسؤول عن عمليات الدعم اللوجستي

2022/06/17 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي خطير بديالى مسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "من خلال جمع المعلومات ومطابقتها، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين في محافظة ديالى المكنى (أبو مريم) المسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية بالمحافظة".وأضاف البيان، أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص نفذ الواجب بمهنية عالية وتخطيط دقيق، ومن خلال التحقيقات اعترف الإرهابي بالانتماء لعصابات داعش وارتباطه المباشرة بما يسمى المسؤول العسكري لقاطع جبال حمرين وجلولاء وقيامه بعمليات النقل والدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية".

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